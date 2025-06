POL-OF: Junge Frauen in Schwimmbad belästigt: Anzeigen gegen vier Tatverdächtige

Stadt Offenbach (ots) - Vermutlich ein technischer Defekt war die Ursache für einen Brand einer Doppelhaushälfte in der Birkenlohrstraße (100er Hausnummer) in Offenbach am Main am Samstagabend, 21. Juni, gegen 21:50 Uhr. Die Hausbewohner konnten selbstständig das Gebäude verlassen und kamen mit dem Schrecken davon. Vorsorglich erfolgte durch eintreffende Rettungskräfte eine Untersuchung auf mögliche ...

mehr