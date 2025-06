POL-WES: Dinslaken - Polizeibeamte nehmen 20-Jährigen nach Straßenverkehrsgefährdung und Widerstand in Gewahrsam

Kreis Wesel (ots) - In den vergangenen Tagen kam es zu zwei Betrugsfällen in Moers und Hünxe. Am 3. Juni um 16 Uhr erhielt eine 73-jährige Frau aus Moers einen Anruf eines Mannes, der sich als angeblicher Mitarbeiter einer Investment-Firma ausgab. Er bot der Seniorin an, dass er Geld zurückholen könne, das ihr Ehemann bei einer Investition in Bitcoins an Betrüger ...

mehr