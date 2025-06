Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Strafanzeige wegen Körperverletzung: 31-Jähriger soll Sicherheitsmitarbeiter geschlagen haben; Einbruch in Bar; Achtjähriger Radfahrer stürzte - Unfallbeteiligter Radler machte sich davon; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Strafanzeige wegen Körperverletzung: 31-Jähriger soll Sicherheitsmitarbeiter geschlagen haben - Offenbach

(fg) Die Polizei ermittelt gegen einen 31 Jahre alten Mann, da dieser am Sonntagabend in der Straße "Am Waldschwimmbad" auf dem dortigen Schwimmbadgelände einem Sicherheitsmitarbeiter ins Gesicht geschlagen haben soll. Der Mitarbeiter zog sich hierdurch einen Cut zu, der medizinisch behandelt werden musste. Der Verdächtige bekam durch die hinzugerufene Polizei einen Platzverweis erteilt. Bereits zuvor war es zu verbalen Streitigkeiten zwischen dem Sicherheitsmitarbeiter und dem 31-Jährigen gekommen. Der Verdächtige sei gebeten worden, das Schwimmbad zu verlassen. Dieser Anweisung sei er nicht nachgekommen, weshalb es im weiteren Verlauf zu dem Schlag gekommen sei. Es habe wohl bis zu fünfzig Personen gegeben, die das Geschehen beobachtet hätten. Daher werden Zeugen des Vorfalls gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach zu melden.

2. Multimediasystem aus BMW ausgebaut: Zeugen gesucht - Offenbach

(lei) In der Weikertsblochstraße waren Autoteilediebe jüngst an einem geparkten BMW zugange, aus dem sie das Multimediasystem ausbauten und mitnahmen. In der Zeit zwischen Freitag, 19.30 Uhr und Sonntag, 17.45 Uhr, hatten die Unbekannten den schwarzen 420d mit OF-Kennzeichen in Höhe der 40er-Hausnummern geknackt. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Hinweise zu den Dieben nimmt die Kriminalpolizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

3. Einbruch in Bar: Geld und Zigaretten gestohlen - Offenbach

(fg) In der Nacht zum Samstag waren Einbrecher in einer Bar in der Bieberer Straße (110er-Hausnummern) zugange und entwendeten Bargeld sowie Zigaretten. Zwischen Freitagabend, 23.30 Uhr und Samstagmorgen, 8.30 Uhr, entfernten die Täter ein Fenstergitter und drangen anschließend in den Verkaufsraum der Bar ein. Dort öffneten die Unbekannten zwei Spielautomaten und entleerten diese. Zudem nahmen sie Geld aus der Kasse und die in der Auslage befindlichen Zigaretten mit. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

4. Achtjähriger Radfahrer stürzte: Unfallbeteiligter Radler machte sich davon - Dietzenbach

(fg) Nach einem Unfall am Sonntagabend, bei dem ein achtjähriger Radfahrer stürzte und sich eine Kopfplatzwunde zuzog, sucht die Polizei den unfallbeteiligten Radfahrer. Dieser sei gegen 18.40 Uhr auf seinem rot-silbernen Herrenfahrrad auf dem gepflasterten Weg einer Grünanlage neben dem Kindäckerweg unterwegs gewesen. Dann sei der Mann mit dem Kind kollidiert, das daraufhin von seinem Rad stürzte. Der Junge kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der etwa 1,70 Meter große Unbekannte entfernte sich fußläufig mit seinem Fahrrad in Richtung Babenhäuser Straße. Der Mann trug ein rotes T-Shirt und eine blaue Jeans. Zwei Männer, die den Unfall beobachtet haben sollen, waren beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Diese Zeugen sowie weitere Hinweisgeber melden sich bitte bei den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 069 8098-5699.

5. Windschutzscheibe eingeschlagen: Zeugen gesucht! - Dietzenbach

(fg) Unbekannte haben am Freitag zwischen 17 und 18 Uhr die Windschutzscheibe eines in der Laufacher Straße abgestellten Autos zerstört, weshalb die Polizei nun nach Zeugen sucht. Der Eigentümer stellte seinen schwarzen Peugeot 308 gegen 17 Uhr auf einem Parkplatz in der Laufacher Straße gegenüber der Straße "Mespelbrunner Weg" (einstellige Hausnummern) ab. Etwa eine Stunde später, bei seiner Rückkehr, stellte er die kaputte Windschutzscheibe fest. Insgesamt wird der entstandene Schaden auf rund 1.500 Euro geschätzt. Zeugen der Tat melden sich bitte unter der Rufnummer 06074 837-0.

6. Streit auf Parkplatz eskalierte: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung - Mühlheim am Main

(fg) Verbale Streitigkeiten zwischen zwei Männern im Alter von 35 und 32 Jahren eskalierten am Mittwochabend, kurz nach 19 Uhr, auf einem Discounter-Parkplatz in der Fichtestraße / Hegelstraße. Die alarmierte Polizei nahm gegenseitige Strafanzeigen auf und ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Die Männer sollen sich wohl schon aus vorangegangenen Streitigkeiten kennen und seien bereits im Markt verbal aneinandergeraten. Auf dem Parkplatz sei der 35-Jährige in seinen schwarzen VW gestiegen und losgefahren. Ab diesem Zeitpunkt unterscheiden sich dann die Aussagen der beiden Beteiligten. Fest steht, dass sich der 32-Jährige kurzzeitig auf der Motorhaube befand, ehe er von dieser auf den Boden stürzte und sich Verletzungen zuzog. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und Hinweise geben können. Die Wache der Polizei in Mühlheim ist unter der Rufnummer 06108 6000-0 erreichbar.

7. Zeugensuche nach Angriff auf "Haaner Kerb" - Dreieich / Dreieichenhain

(fg) Die Beamten der Ermittlungsgruppe West suchen nach wie vor nach Zeugen zu einem körperlichen Angriff, der sich bereits am Sonntagmorgen des 8. Juni 2025, gegen 1 Uhr, im Zuge der "Haaner Kerb" ereignete.

Ein 17-Jähriger hielt sich, so die bisherigen Erkenntnisse, mit weiteren Freunden auf der "Haaner Kerb" in Dreieichenhain auf. Dort wurde er in der Spitalgasse im Bereich der 20er-Hausnummern zunächst von zwei Jugendlichen angesprochen und in ein Streitgespräch verwickelt. Im weiteren Verlauf kam eine dritte Person von der Seite hinzu und schlug dem 17-Jährigen unvermittelt mit der Faust gegen die rechte Schläfe. Anschließend wurde dem Jugendlichen noch zwei weitere zwei Male mit der Faust in den Kopf- und Gesichtsbereich geschlagen. Der junge Mann konnte sich dem Angriff sodann entziehen, erlitt jedoch einen Kieferbruch. Zeugen der Tat melden sich bitte unter der Rufnummer 06103 9030-0 auf der Wache der Polizeistation in Langen.

8. Fahrraddiebstahl misslang: Zeugen gesucht! - Rodgau / Dudenhofen

(fg) Nach einem misslungenen Fahrraddiebstahl und einer anschließenden Sachbeschädigung hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Ein Zeuge beobachtete am Sonntagmorgen, gegen 1.15 Uhr, an der S-Bahn-Station Dudenhofen in der Karlstraße drei Unbekannte, die sich offensichtlich an den an einem Fahrradständer abgestellten Zweirädern zu schaffen machten. Da ein Diebstahl misslang, schmissen die drei Männer im Nachgang den Ständer samt Fahrrädern um. Ohne Beute machten sich die drei Täter anschließend davon.

Der Polizei liegen folgende Personenbeschreibungen vor:

Täter 1:

- blonde sowie kurze Haare, etwa 1,85 Meter groß und circa 25 Jahre alt

- bekleidet mit schwarzen Schuhen und einem Hemd sowie Hose in den Farben weiß, grau und schwarz

Täter 2:

- etwa 25 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, breite Schultern und braune Haare - trug ein weißes Hemd, eine schwarze kurze Hose und weiße Schuhe

Täter 3:

- etwa 20 Jahre alt, 1,80 Meter groß und braune Haare - trug ein weißes Hemd

Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0 auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm.

9. Wer besprühte die Garagenwand? - Neu-Isenburg

(lei) Einen Schriftzug in roter Farbe haben Unbekannte am Donnerstag an eine Garagenwand in der Sperberstraße gesprüht. Die politische Botschaft wurde zwischen 7 und 17 Uhr aufgetragen. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen zur Aufklärung dieser Tat, bei der wegen Sachbeschädigung ermittelt wird (069 8098-1234).

10. Freizeithütte abgebrannt: Ermittlungen wegen Brandstiftung - Egelsbach

(fg) Am Sonntag brannte eine Freizeithütte mit Sitzgelegenheiten in der Heidelberger Straße auf dem Gelände neben dem dortigen Bauhof vollständig ab. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Brandstiftung und sucht Zeugen. Gegen 15.45 Uhr waren Polizei und Feuerwehr über den Brand alarmiert worden. Aufgrund des Feuers gerieten Zweig- und Astwerk nahegelegener Bäume sowie eine daneben befindliche Wiese ebenfalls in Brand. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Es gibt vage Hinweise, dass Jugendliche auf E-Scootern vor der Brandentstehung davongefahren seien. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

11. Zwei Autos geöffnet und durchsucht: Hinweise zu fünfköpfiger Tätergruppe erbeten - Seligenstadt

(lei) Fünf junge Männer, alle etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, haben es am frühen Sonntagmorgen in Froschhausen auf einen Porsche Cayenne abgesehen, der in der Straße "Im Erlig" geparkt stand (10er-Hausnummern). Gegen 3.30 Uhr, so die bisherigen Ermittlungserkenntnisse hatten die etwa 20 bis 25 Jahre alten Unbekannten sich dem Fahrzeug genähert, wobei zwei von ihnen das Fahrzeug öffneten und den Innenraum durchsuchten. Nach zwei Minuten kamen die drei Komplizen dazu und auch sie durchsuchten das Auto. Letztlich fehlte aus dem grauen Wagen eine Geldbörse. Die fünf Täter können wie folgt beschrieben werden:

Person 1:

schlanke Statur, mittellange dunkle Haare, kurzer Bart, weißes T-Shirt, weiße Shorts mit schwarzer Applikation am linken Hosenbein, weiße Turnschuhe mit schwarzen Applikationen, dunkle Umhängetasche

Person 2:

normale Statur, kurze dunkle Haare, schwarzes Oberteil mit heller Applikation am rechten Oberarm, helle Hose

Person 3:

normale Statur, kurze dunkle Haare, dunkles Oberteil mit weißen Ärmeln, helle Hose

Person 4:

dünne Statur, mittellange dunkle Haare, schwarzes Oberteil, helle Hose, dunkle Bauchtasche

Person 5:

dünne Statur, lange dunkle Haare hinten zusammengebunden, helles Oberteil mit reflektierenden Applikationen an den Schultern, helle Hose, helle Schuhe, dunkle Handschuhe, dunkler Rucksack

In der Zeit zwischen Freitag, 18 Uhr und Sontag, 11 Uhr, durchsuchten Unbekannte auch einen wenige Meter weiter stehenden schwarzen VW Polo. Erbeutet wurde hier zwar nichts, dennoch schließen die Ermittler einen Zusammenhang zwischen beiden Taten nicht aus und bitten um Hinweise zu den Tätern unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell