POL-OF: Start des Pilotprojektes "Crash Kurs" beim Polizeipräsidium Südosthessen - Emotionaler Appell für mehr Sicherheit im Straßenverkehr

Gelnhausen (ots)

(fg) Am Grimmelshausen-Gymnasium in Gelnhausen findet am kommenden Montag, 30. Juni 2025, eine besondere Veranstaltung zur Verkehrssicherheitsprävention statt. Wie bereits im veröffentlichten Verkehrsbericht angegeben, soll der "Crash Kurs" Schülerinnen und Schüler eindringlich für die Gefahren im Straßenverkehr sensibilisieren.

Unter der Moderation von Kriminaloberkommissarin Sabrina Bezak und Polizeikommissarin Yvonne Catapano (beide von der Jugendverkehrsschule des Polizeipräsidiums Südosthessen) erwartet die Teilnehmenden ein bewegender Vormittag, der unter die Haut gehen soll. Das Präventionsprogramm der hessischen Polizei, "Crash Kurs Hessen", hat als Ziel, die Zahl der Verkehrsunfälle mit tödlichem Ausgang zu verringern. Bei diesem Programm sollen den jungen und unerfahrenen Verkehrsteilnehmern die Unfallrisiken durch Alkohol, Drogen, Ablenkung und Geschwindigkeit näher gebracht werden.

So werden die Schülerinnen und Schüler hautnah mit echten Erlebnissen und Erfahrungen in Berührung kommen. In der etwa 90-minütigen Live-Veranstaltung erzählen Angehörige der sogenannten "Rettungskette" unter anderem von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Notfallseelsorge, wie sie persönlich tragische Verkehrsunfälle mit Todesfolge oder schwersten Verletzungen wahrgenommen und erlebt haben. Aber auch Mitarbeiter von Krankenhäusern, die sich nach einem schweren Verkehrsunfall um die Versorgung eines Patienten kümmern, erzählen von ihren Erfahrungen. Hier agieren Polizei, Schule sowie regionale und überregionale Kooperationspartner als Team zusammen. Eine parallel laufende emotionale Bildpräsentation unterstützt dabei die erlebten Schilderungen.

"Wir erzählen keine Geschichten - wir zeigen das echte Leben mit all seinen Konsequenzen", sagt Sabrina Bezak. Zusammen mit Yvonne Catapano führt sie durch das Programm, das auf emotionaler Ebene wirken und vor allem eines erreichen will:

Verantwortungsbewusstsein hinter dem Steuer.

Das Konzept des Programmes basiert auf authentischen Erfahrungsberichten. Die Kombination aus realen Schicksalen und der direkten Ansprache junger Menschen soll einen nachhaltigen Denkprozess auslösen - und Leben retten.

"Wir möchten nicht belehren, sondern berühren. Es geht darum, junge Menschen wachzurütteln, bevor sie im echten Leben mit den Konsequenzen eines Unfalls konfrontiert werden", ergänzt Sabrina Bezak.

Das Programm richtet sich insbesondere an Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren - eine Altersgruppe, die statistisch überdurchschnittlich häufig in schwere Verkehrsunfälle verwickelt ist. Durch die Zusammenarbeit von Schule, Polizei und Moderationsteam wird eine Atmosphäre geschaffen, in der Nachdenken, Mitfühlen und Umdenken möglich werden sollen.

Weiterführende Informationen rund um die Thematik "Crash Kurs" gibt es unter anderem auf der Homepage der Polizei Hessen:

https://www.polizei.hessen.de/schutz-sicherheit/verkehr/crashkurs-hessen/

