Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen-Helpup. Motorradfahrer stürzt und rutscht in Fußgängerin.

Lippe (ots)

Auf der Bahnhofstraße verlor ein Motorradfahrer am Mittwochmittag (14.05.2025) gegen 12.20 Uhr die Kontrolle über seine Maschine und rutschte in eine junge Fußgängerin. Der 57-Jährige aus Lage fuhr auf seiner Yamaha in Richtung Holzhausen, als er zu spät bemerkte, dass eine Jugendliche die Straße vor ihm an dem dortigen Zebrastreifen überquerte. Er verlor beim Bremsen die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und rutschte über die Straße. Dabei prallte er gegen die 14-jährige Fußgängerin aus Oerlinghausen. Der Motorradfahrer leistete umgehend Erste Hilfe und kümmerte sich um das Mädchen. Beide erlitten leichte Verletzungen. Die 14-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum gebracht. An der Yamaha entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro.

