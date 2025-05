Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Blumen-Diebin auf E-Scooter geflüchtet.

Lippe (ots)

In der Langen Straße entdeckte eine aufmerksame Zeugin am Mittwochmorgen (14.05.2025) gegen 8 Uhr wie eine Diebin mehrere Blumensträuße aus dem Außenbereich eines Blumenladens stahl und in eine Tasche packte. Als sie bemerkte, dass sie ertappt wurde, flüchtete sie mit ihrer blumigen Beute im Wert von etwa 170 Euro auf einem E-Scooter. Die Zeugin sowie zwei Verkäuferinnen des Blumenladens nahmen die Verfolgung auf. In der Karlstraße gelang es den Frauen die Diebin zu stoppen und festzuhalten. Die Unbekannte wehrte sich jedoch massiv, schlug um sich und flüchtete erneut auf ihrem E-Scooter in Richtung Marktplatz. Die Tasche mit den gestohlenen Blumen konnte ihr abgenommen werden. Die Diebin trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke und Hose, einen hellen Rucksack und eine pinke Tasche am Lenker des E-Scooters. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen übernommen und bittet telefonisch unter (05231) 6090 um Zeugenhinweise.

