Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Zu nah überholt - Pedelec-Fahrerin stürzt.

Lippe (ots)

Weil eine Autofahrerin beim Überholen nach bisherigen Erkenntnissen keinen ausreichenden Sicherheitsabstand einhielt, stürzte eine Pedelec-Fahrerin am Sonntagabend (11.05.2025) gegen 19 Uhr an der Schötmarschen Straße. Die 43-jährige Frau aus Leopoldshöhe war mit ihrem Pedelec plus Hund an der Leine stadtauswärts unterwegs, als sie an einer Fahrbahnverengung überholt wurde. Die 74-jährige VW Caddy-Fahrerin aus Leopoldshöhe fuhr zu nah an der Radlerin vorbei, so dass diese sich erschrak und stürzte. Dabei wurde sie leicht verletzt.

Die Polizei weist darauf hin, wie wichtig es ist beim Überholen einen ausreichenden Sicherheitsabstand einzuhalten: Der gesetzliche Mindestabstand beim Überholen beträgt in der Stadt 1,5 Meter und außerhalb geschlossener Ortschaften 2 Meter.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell