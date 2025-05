Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold/Dörentrup. Sachbeschädigungen an drei Grundschulen.

Lippe (ots)

Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen (09. - 12.05.2025) kam es zu mehreren Sachbeschädigungen an lippischen Grundschulen. An der Schule in der Adolf-Meier-Straße in Detmold-Heidenoldendorf warfen Unbekannte eine Fensterscheibe ein - vermutlich mit einem Stein. Auch an der Grundschule Am Zwiebelkamp in Detmold-Pivitsheide wurde eine Fensterscheibe beschädigt. In der Grenzstraße in Dörentrup schlugen Unbekannte ebenfalls eine Scheibe ein - diesmal an einer Tür der Schule. In die Schulgebäude gelangte in allen drei Fällen niemand, so dass auch kein Diebesgut zu verzeichnen ist. Das Kriminalkommissariat 6 ermittelt zu den Sachbeschädigungen und bittet um Zeugenhinweise auf Tatverdächtige: Wer Angaben machen kann, meldet sich bitte telefonisch unter (05231) 6090.

