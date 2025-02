Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen an der Steige - Vier Verletzte bei Gebäudebrand

Am Dienstag (18.02.2025) rückten Einsatzkräfte zu einem Brand in Geislingen a.d. Steige aus.

Ulm (ots)

Kurz vor 7 Uhr rückte ein Großaufgebot an Einsatzkräften in die Karlstraße aus. Dort stand das Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Vollbrand. Die Feuerwehren aus Geislingen und Amstetten retteten vier Bewohner mit einer Leiter von einem Balkon. Ein Bewohner erlitt schwere Verletzungen und kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Drei weitere Personen trugen leichte Brandverletzungen davon. Auch sie mussten in Kliniken gebracht werden. Vier weitere Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt.

Nachdem das Feuer gelöscht war, dauern derzeit die Nacharbeiten der Feuerwehr noch an. Die Straßenmeisterei sperrte die Karlstraße an den Einmündungen zur B10 sowie der Wiesensteigerstraße. Die Polizei Geislingen sowie die Kriminalpolizei Göppingen haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diese ist bislang noch unklar. Das Wohngebäude ist nach den derzeitigen Erkenntnissen nicht mehr bewohnbar. Auch der Oberbürgermeister war vor Ort und die Stadt Geislingen kümmerte sich um die Unterbringung der Bewohner. Die Schadenshöhe wird auf mindestens 300.000 Euro geschätzt.

++++(BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell