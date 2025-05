POL-LIP: Detmold. Radfahrer stoßen frontal zusammen.

Lippe (ots) - Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen (09. - 12.05.2025) kam es zu mehreren Sachbeschädigungen an lippischen Grundschulen. An der Schule in der Adolf-Meier-Straße in Detmold-Heidenoldendorf warfen Unbekannte eine Fensterscheibe ein - vermutlich mit einem Stein. Auch an der Grundschule Am Zwiebelkamp in Detmold-Pivitsheide wurde eine Fensterscheibe ...

