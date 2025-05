Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Ausweichmanöver in Kurve: VW Passat überschlägt sich.

Lippe (ots)

Auf der Straße Holstenhöfen ereignete sich am Montagnachmittag (12.05.2025) gegen 17.15 Uhr ein Verkehrsunfall nach einem Ausweichmanöver in einem Kurvenbereich. Ein 35-Jähriger aus Porta Westfalica fuhr mit seinem VW Passat in Richtung Sommersell. Zeitgleich war ein 44-Jähriger aus Mellrichstadt mit seinem Mercedes C 220 D in Richtung Blomberg unterwegs. In einer Kurve wichen sich die beiden Fahrzeuge gegenseitig aus. Während der Mercedes auf den Grünstreifen fuhr und nicht beschädigt wurde, kam der VW-Fahrer von der Straße ab und verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Dieser überschlug sich und landete im Graben auf dem Dach. Der 35-Jährige sowie seine 19- und 26-jährigen Insassen wurden dabei leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung durch den Rettungsdienst lehnten die Männer jedoch ab. Der Passat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auch ein Leitpfosten wurde durch den Unfall beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell