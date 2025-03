Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gartenlaube in Brand gesetzt

Erfurt (ots)

Sonntagabend informierten Anwohner die Erfurter Polizei über eine brennende Gartenlaube. Am Wiesenhügel hatten Unbekannte gegen 17:00 Uhr die kleine Hütte in Brand gesetzt und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Einsatzkräfte rückten aus. Durch das zügige Eingreifen der Feuerwehr waren die Flammen schnell gelöscht und Schlimmeres konnte verhindert werden. An der Holzfassade und dem Dach entstanden Schäden von etwa 200 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell