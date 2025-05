Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal. Betrug durch falsche Bankmitarbeiter am Telefon.

Lippe (ots)

"Betrüger haben auf Ihr Bankkonto zugegriffen", mit dieser falschen Behauptung wurde ein Ehepaar in Kalletal am Dienstag (13.05.2025) so verunsichert, dass sie tatsächlich Opfer eines Betruges wurden.

Am Mittag erreichte die Familie ein Anruf, die auf dem Display angezeigte Nummer gehörte zur Sparkasse Lemgo, doch am Telefon waren keinesfalls echte Bankmitarbeiter. Die Männer gaben vor, dass sie das Geld des Ehepaares retten könnten. Dafür mussten sie mehrere Überweisungen in Höhe von mehreren Tausend Euro vornehmen.

Verunsichert fuhren die beiden anschließend zur Bank und erfuhren dort, dass sie einem Telefonbetrug aufgesessen waren. Ein Teil des Geldes konnte durch das schnell handelnde Geldinstitut zurückgeholt werden.

Die Polizei warnt: Wenn Sie verdächtige Anrufe bekommen, legen Sie auf, auch wenn Ihnen die Nummer bekannt vorkommt! Um Vertrauen zu schaffen, nutzen die Betrüger das so genannte Call-ID-Spoofing, bei dem auf dem Display der Angerufenen beliebige Nummern (wie etwa von Kreditinstituten oder Ämtern) angezeigt werden. Rufen Sie deshalb stattdessen nach dem Auflegen selbstständig Ihre Bank an und informieren Sie sich, ob man Sie tatsächlich Kontakt mit Ihnen aufnehmen wollte. Überweisen Sie auf keinen Fall auf Aufforderung durch Fremde am Telefon Geld an Ihnen unbekannte Konten oder geben Sie persönliche Daten, PIN o.ä. preis.

Falls Sie Sorge haben, Opfer eines Betrugs geworden zu sein, melden Sie sich umgehend bei Ihrer Bank und der Polizei.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell