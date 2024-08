Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Frau in Straßenbahn sexuell belästigt - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am Montag wurde eine 41-Jährige an der Haltestelle Tattersall gegen 15:30 Uhr von einem bislang unbekannten Mann angesprochen, der sie nach ihrer Telefonnummer fragte. Die Frau lehnte höflich ab und stieg anschließend in die Straßenbahn der Linie 6A in Richtung der SAP Arena. Der Mann folgte ihr und versuchte weiterhin, sich ihr anzunähern indem er sich neben sie setzte. Nachdem er hierbei scheiterte, berührte er sie unsittlich. Die 41-Jährige forderte den Mann auf, dies zu unterlassen und drohte, die Polizei zu verständigen. Doch der Mann ignorierte dies, zog die Frau zu sich und begann abermals, sie unsittlich zu berühren. Die Frau konnte den Mann glücklicherweise von sich wegstoßen und er ließ von ihr ab. Als der Unbekannte die Bahn an der Haltestelle Werderplatz verließ, beleidigte er die 41-Jährige noch.

Der noch unbekannte Mann wird folgendermaßen beschrieben: ca. 175-180 cm groß, blonde, kurze Haare, grüne Augen, Bartträger; ca. 45 Jahre alt, bekleidet war der Mann mit einem weißen T-Shirt und kurzer Hose.

Das Fachdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat nun die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Es ist auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zum Tathergang bzw. dem bislang unbekannten Täter machen können.

Diese werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

