Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: 16-Jähriger mit Krücke geschlagen - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach zwei Jungen, die am Montagnachmittag einen 16-Jährigen aus Marl mit einer Krücke geschlagen haben sollen. Der Vorfall passierte gegen 16.15 Uhr auf der Bergstraße, in der Nähe des Busbahnhofs. Nach bisherigen Angaben war der Schüler mit einer Freundin auf dem Weg zum ZOB. An der Unterführung kamen ihnen demnach zwei Jungen entgegen. Einer der Beiden soll den 16-Jährigen dann plötzlich mit einer Krücke geschlagen haben. Der 16-Jährige musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Nach den beiden Jungen wird gesucht. Sie wurden wie folgt beschrieben: zwischen 10 bis 13 Jahre alt, ca. 1,60m groß, schwarze Haare. Wer Angaben zu dem Vorfall selbst und/oder zu Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell