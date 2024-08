POL-MA: Heidelberg: 27-Jähriger vom Fahrrad geschlagen und beraubt - Zeugen gesucht

Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Freitag, den 09.08.2024, stand eine 17-Jährige an der Haltestelle Spitzwegstraße und wartete auf den Bus. Gegen 21:30 Uhr wurde sie plötzlich von einem unbekannten Mann von hinten an der Schulter ergriffen und in Richtung eines Gebüschs gezogen. Die Jugendliche wehrte sich ...

mehr