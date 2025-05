Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbrecher versuchten ihr Glück an drei Objekten in Detmold.

Lippe (ots)

In Detmold versuchten bislang Unbekannte in den letzten Tagen in verschiedene Wohnungen einzubrechen. Zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag (12./13.05.2025) hebelten die Täter an zwei Türen in einem Mehrparteienhaus in der Pöppinghauser Straße. Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen (13./14.05.2025) war die Palaisstraße das Ziel von Einbrechern. Hier versuchten sie sowohl die Haustür eines Mehrfamilienhauses als auch die eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. In allen drei Fällen scheiterten die Täter und gelangten nicht in die Räumlichkeiten. Wer Hinweise zu den versuchten Wohnungseinbrüchen geben kann, meldet sich bitte unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

