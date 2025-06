Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Bei Auffahrunfall verletzt

Am Montag fuhr ein 49-Jähriger in Geislingen auf einen Motorradfahrer auf.

Ulm (ots)

Um 16.25 Uhr war ein 53-Jähriger mit seinem Honda Motorrad in der Rheinlandstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Stuttgarter Straße musste er anhalten. Das erkannte der nachfolgende 49-Jährige zu spät. Er fuhr mit ihrem Fiat Ducato auf den Kraftfahrer auf. Durch den Zusammenstoß stürzte der 52-Jährige und erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei Geislingen (Tel. 07331/93270) hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Sachschaden an den fahrbereiten Fahrzeugen auf mehrere hundert Euro.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Ablenkungsquellen, die Ihre Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen könnten.

