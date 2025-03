POL-EU: Durchsuchung in Euskirchen - Polizei stellt Drogen, Bargeld und Waffen sicher

Euskirchen (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 19. März, 22 Uhr, bis Donnerstag, 20. März, 7 Uhr, wurde in einen Imbiss in der Neustraße in Euskirchen eingebrochen. Unbekannte Täter beschädigten den Schließmechanismus der Eingangstür und konnten diese anschließend öffnen. Aus dem Verkaufsraum wurde die Kasse entwendet. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Euro-Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Anzeige wegen besonders ...

