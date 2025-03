Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Grenzüberschreitende Polizeikontrollen - Mehrere Verstöße festgestellt

Bild-Infos

Download

Kreis Euskirchen (ots)

Am Donnerstag (20. März 2025) führten Polizeibehörden aus Deutschland, Belgien und den Niederlanden in der Zeit von 12 bis 21 Uhr grenzüberschreitende Kontrollmaßnahmen durch. Die Maßnahmen erstreckten sich über die Kreise Düren, Heinsberg, Euskirchen, die Städteregion Aachen sowie grenznahe Gebiete in Belgien und den Niederlanden. Ziel der Kontrollen war es, die Sicherheit in der Euregio Maas-Rhein zu erhöhen und Straftaten sowie Ordnungswidrigkeiten frühzeitig zu erkennen und zu unterbinden.

Die Polizeibehörden arbeiteten im Rahmen der "NeBeDeAgPol" (Niederländisch / Belgisch / Deutsche Arbeitsgemeinschaft der Polizei) eng zusammen. Die Polizei Euskirchen wurde dabei logistisch vom Technischen Hilfswerk (THW) Ortsverband Schleiden unterstützt.

Ergebnisse der Kontrollen

Im Bereich des Grenzübergangs Hellenthal-Losheim und in der Nähe des Grenzübergangs Wahlerscheid / Bundesstraße 258 wurden insgesamt 124 Fahrzeuge und 146 Personen überprüft. Dabei stellten die Einsatzkräfte mehrere Verstöße fest:

- Drei Fahrzeugführer standen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. - Drei Personen führten ein Kraftfahrzeug ohne Fahrerlaubnis. - Zwei Fahrzeuge wurden sichergestellt. - 22 Ordnungswidrigkeiten wurden geahndet.

Einzelfälle im Detail:

Drogenkonsum und fehlende Fahrerlaubnis

Gegen 14.14 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte auf der Bundesstraße 51 bei Dahlem einen 29-jährigen Pkw-Fahrer. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Dem Mann wurde auf der Polizeiwache Schleiden eine Blutprobe entnommen. Da er derzeit nicht in Deutschland gemeldet ist, wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. Ihm wurde das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt, und eine Anzeige wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde gefertigt.

Fluchtversuch mit dem Roller

Gegen 17:25 Uhr versuchte sich ein 22-jähriger Rollerfahrer in Hellenthal-Ramscheid einer Kontrolle durch ein deutsch-belgisches Polizeiteam zu entziehen. Trotz eindeutiger Anhaltezeichen - Blaulicht, Martinshorn und Lautsprecherdurchsage - setzte der Mann seine Fahrt fort.

Nach einer kurzen Verfolgung innerhalb der Ortslage Ramscheid verlor er ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Anschließend flüchtete er zu Fuß, konnte jedoch von einem belgischen Polizeibeamten festgehalten und an die deutschen Kollegen übergeben werden.

Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besaß und sich der Kontrolle bewusst entziehen wollte. Durch den Sturz erlitt er Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ihm wurde das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen untersagt, und eine Anzeige wurde gefertigt.

Überladung und fehlende Lizenz

Ein polnischer Fahrer transportierte auf einem Anhänger zwei Pkw, wobei das Gespann um eine Tonne überladen war. Zudem fehlte ihm die notwendige Lizenz für den gewerblichen Güterkraftverkehr, und ein Fahrtenschreiber konnte nicht nachgewiesen werden.

- Gegen den Fahrer wurde ein Bußgeld von 800 Euro verhängt. - Das verantwortliche Unternehmen erhielt eine Strafe von 5.000 Euro. - Da die Summe nicht vor Ort beglichen werden konnte, wurde der Anhänger samt Fahrzeugen beschlagnahmt und eine Anzeige wegen Verstoßes gegen Sozialvorschriften erstattet.

Fazit

Die Kontrollen zeigen, dass die enge Zusammenarbeit der Polizeibehörden in der Euregio Maas-Rhein ein wichtiger Bestandteil der grenzüberschreitenden Sicherheitsstrategie ist. Verstöße konnten konsequent geahndet und mehrere Verkehrsdelikte verhindert werden.

Die Polizei Euskirchen wird auch in Zukunft an solchen Maßnahmen teilnehmen, um die Sicherheit in der Region weiter zu erhöhen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell