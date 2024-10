Polizei Aachen

POL-AC: Unfall unter Alkoholeinfluss

Würselen (ots)

Ein 19-jähriger Fahrer aus Herzogenrath hat am frühen Samstagmorgen (12.10.2024, 2.35 Uhr) einen Unfall auf der Aachener Straße verursacht. Der Mann war in Fahrtrichtung Würselen unterwegs und verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen. Der Pkw touchierte mehrere geparkte Fahrzeuge und kam schließlich an einer Hauswand zum stehen. Es entstand erheblicher Sachschaden. Der 19-Jährige wurde nicht verletzt. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass der Mann unter Alkoholeinfluss steht. Ihm wurde auf der Wache eine Blutprobe entnommen. Der Pkw wurde zur weiteren Untersuchung sichergestellt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

