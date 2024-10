Polizei Aachen

POL-AC: "Riegel vor! Sicher ist sicherer!" Polizei Aachen beteiligt sich an landesweiter Aktion zur Bekämpfung von Einbruchskriminalität

StädteRegion Aachen (ots)

Gemeinsam mit dem Landeskriminalamt NRW führen die Kreispolizeibehörden in diesem Herbst wieder ein besonderes Aktionswochenende durch: Zwischen dem 25.10. und dem 27.10.24 geht es um das wichtige Thema Einbruchschutz.

Ziel ist es, die Bürgerinnen und Bürger in verschiedenen Bereichen zu sensibilisieren. Die Kolleginnen und Kollegen des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz der Polizei Aachen (KK KP/O) geben zum Beispiel Tipps, wie man die Wohnung oder das Haus technisch am besten sichern und/ oder auch bestehende Sicherheitssysteme verbessern kann. Auch möchten sie die Bürgerinnen und Bürger motivieren, die Augen offen zu halten und sich bei der Polizei unter der Notrufnummer 110 zu melden, sollten sie Verdächtiges beobachten. Das ist gerade in der "dunklen" Jahreszeit, also jetzt im Herbst und im bevorstehenden Winter, wichtig.

Möchten Sie mit den Experten ein persönliches Gespräch führen, dann kommen Sie gerne vorbei: Am Freitag, den 25.10.24, stehen die Kolleginnen und Kollegen für Beratungsgespräche im Foyer des Erdgeschosses im Polizeipräsidium in der Zeit zwischen 10 und 16 Uhr zur Verfügung. Zusätzlich ist auch das Servicetelefon unter der Rufnummer 0241-9577 34401 (in der oben genannten Zeit) besetzt.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich dazu eingeladen, die Aktion zu begleiten. (Wir bitten Sie um kurze vorherige telefonische oder schriftliche Anmeldung.)

Die Polizei Aachen freut sich auf Ihren Besuch! (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell