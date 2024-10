Polizei Aachen

POL-AC: Sachbeschädigung durch Graffitis - Polizei sucht Zeugen

Aachen (ots)

Unbekannte haben die Außenfassade eines Gebäudes im Stadtgarten mit schwarzer Farbe besprüht. Auf der Außenfassade des "Neuen Aachener Kunstvereins" in der Passstraße stehen die Schriftzüge "Viva Lebanon - Palestine will never die" geschrieben.

Der Staatsschutz der Polizei Aachen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Farbschmierereien müssen zwischen Sonntagabend (18.30 Uhr/ 06.10.24) und gestern Vormittag (ca. 11 Uhr/ 08.10.24) aufgesprüht worden sein. Hinweise auf den oder die Täter gibt es aktuell nicht. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll sich melden: unter der Rufnummer 0241-9577 35301 (tagsüber) oder 0241-9577 34210 (außerhalb der Bürozeiten). (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell