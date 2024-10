Polizei Aachen

POL-AC: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Aachen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Adalbertsteinweg ist am vergangenen Samstag (05.10.2024) ein Motorradfahrer verletzt worden. Der 53-jährige Mann stieß in Höhe der Elsassstraße mit einer Fußgängerin zusammen, die nach Angaben mehrerer Zeugen bei Rot den Fußgängerüberweg überquerte. Sie wurde bei dem Unfall offenbar nicht verletzt und entfernte sich vom Unfallort in Richtung Elsassstraße, ohne auf das Eintreffen der Polizei zu warten. Der Motorradfahrer kam zu Fall wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht.

Die Polizei fragt in diesem Zusammenhang: Wer kann Angaben zur Identität der unbekannten Frau machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei zu den üblichen Bürozeiten unter der Rufummer 0241/9577-42101 entgegen. (am)

