POL-AC: Sprengung eines Fahrkartenautomaten - Kripo ermittelt

Aachen (ots) - Unbekannte haben die Außenfassade eines Gebäudes im Stadtgarten mit schwarzer Farbe besprüht. Auf der Außenfassade des "Neuen Aachener Kunstvereins" in der Passstraße stehen die Schriftzüge "Viva Lebanon - Palestine will never die" geschrieben. Der Staatsschutz der Polizei Aachen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Farbschmierereien müssen zwischen Sonntagabend (18.30 Uhr/ 06.10.24) und gestern ...

