Polizei Aachen

POL-AC: Polizeieinsatz nach ausgelöstem Amokalarm an Grundschule

Stolberg (ots)

Am heutigen Tag (11.10.2024) um 10:43 Uhr meldete sich ein Mitteiler bei der Leitstelle der Polizei Aachen. Ersten Informationen zufolge solle an der Gemeinschaftsgrundschule Grüntal in Oberstolberg ein akustischer Amokalarm zu hören sein.

Da zunächst von einer Ernsthaftigkeit ausgegangen werden musste, wurden starke Polizeikräfte - unter anderem die Bereitschaftspolizeihundertschaft aus Aachen - zur Einsatzörtlichkeit entsandt.

Das Gebäude wurde durch die Einsatzkräfte durchsucht. Es konnten keine Hinweise auf eine etwaige Gefährdung festgestellt werden. Ersten Ermittlungen zufolge wurde der akustische Amokalarm im Schulgebäude ausgelöst. Es ist von einem Fehlalarm auszugehen.

Zu Beginn kursierten Informationen dazu, dass es eine konkrete Androhung eines Amoklaufs gegeben hätte. Dies kann die Polizei Aachen gemäß bisherigen Ermittlungen nicht bestätigen. (kg)

