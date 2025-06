Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach/B30 - Unfall beim Wenden

Am Samstag stießen auf der B30 bei Biberach zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Kurz vor 23 Uhr war ein 70-Jähriger mit seinem Mercedes auf der Bundesstraße in Richtung Ravensburg unterwegs. Zwischen Jordanei und Appendorf fuhr er rechts in eine Parkbucht. Ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten fuhr der Senior anschließend wieder auf die B30 ein und versuchte wohl zu Wenden. Die nachfolgende 27-jährige Fahrerin eines VW Polo konnte nicht mehr bremsen und die Autos stießen zusammen. Durch den Aufprall erlitt die 27-Jährige ebenso wie ein 15-Jähriger Mitfahrer im Mercedes leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Abschlepper bargen die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos. Die Polizei Biberach hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Der Schaden am Mercedes wird auf 20.000 Euro, der am VW auf 10.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden.

++++1103460

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell