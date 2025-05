Polizei Hamburg

POL-HH: 250523-1. ROADPOL "2-Wheelers" - Bilanz eines Schwerpunkteinsatzes der Hamburger Fahrradstaffeln

Hamburg (ots)

Zeit: 22.05.2025, 07:30 Uhr - 13:30 Uhr; Ort: Hamburger Stadtgebiet

Die Polizei Hamburg nahm am Donnerstag an der europaweiten Verkehrssicherheitsaktion "ROADPOL 2-Wheelers" teil. Die Einsatzkräfte überprüften dabei 52 Personen und ahndeten mehrere Verstöße.

Die länderübergreifende Aktion stellt die Sicherheit der Zweiradfahrenden, also den Fahrradfahrenden, E-Scooter-Nutzenden und Motorradfahrenden, in den Fokus. Dabei gilt es, mögliche Gefahren im Straßenverkehr für diese Verkehrsteilnehmenden zu reduzieren, aber auch das eigene Fehlverhalten dieser Gruppen in Obacht zu haben.

Unter der Leitung der Verkehrsdirektion Ost (VD 3) führten die drei Fahrradstaffeln (VD 2 - 4) an verschiedenen Örtlichkeiten im Hamburger Stadtgebiet Verkehrskontrollen durch. Dabei überprüften sie 52 Personen und 76 Fahrzeuge.

Im Einzelnen kam es zu folgenden Ergebnissen:

Fahrradfahrende

Ordnungswidrigkeitenverfahren

- 4 x Missachtung roter Ampeln - 16 x verbotswidrige Handynutzung - 9 x verbotswidrige Nutzung eines Straßenteils (u.a. als "Geisterradler")

E-Scooter-Nutzende

Straftaten

- 1 x Fahren ohne gültigen Versicherungsschutz

Ordnungswidrigkeitenverfahren

- 1 x Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln - 1 x verbotswidrige Handynutzung - 3 x verbotswidrige Nutzung eines Straßenteils - 1 x zu zweit auf einem E-Scooter - 9 x E-Scooter behindernd abgestellt

Andere Kraftfahrzeuge

Ordnungswidrigkeitenverfahren

- 3 x verbotswidrige Handynutzung - 1 x verbotswidriges Abbiegen/Wenden - 15 x Parkverstoß

Dazu kam es folgenden Besonderheiten:

Die Einsatzkräfte überprüften in der Straße Hermannstal einen 35-jährigen Pedelecfahrer. Dabei ergaben sich Hinweise auf eine Manipulation des Pedelecs, die es dem Fahrer augenscheinlich möglich machte, ohne den Krafteinsatz der Pedalerie und der Stellung des Gashebels eine Geschwindigkeit von 45 km/h zu erreichen. Damit stellt das Pedelec faktisch ein Kraftfahrzeug dar, sodass gegen den 35-jährigen Ghanaer Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetztes eingeleitet wurden.

Die Polizei Hamburg wird auch weiterhin Verkehrskontrollen durchführen, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden zu erhöhen und sie weiter zu sensibilisieren.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell