POL-HH: 250522-2. Verkehrshinweis anlässlich einer 55-Stunden-Sperrung der BAB 1 - Norderelbbrücke - und der BAB 25 im Bereich des Autobahndreiecks Hamburg-Südost

Zeit: Freitag, 23.05.2025, 22:00 Uhr bis Montag, 26.05.2025, 05:00 Uhr; Ort: Bundesautobahn (BAB) 1, Richtungsfahrbahn Süd, zwischen der Anschlussstelle (AS) Billstedt und dem Autobahndreieck (AD) Norderelbe

Am kommenden Wochenende wird die Richtungsfahrbahn Süden der BAB 1 zwischen der Anschlussstelle Hamburg-Billstedt und dem Autobahndreieck Norderelbe erneut gesperrt. Gleichzeitig ist die Überfahrt von der BAB 25 auf die BAB 1 in Richtung Bremen im Bereich des Autobahndreiecks Hamburg-Südost gesperrt. Es ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Im Rahmen des Ausbaus der BAB 1 und der damit einhergehenden Erneuerung der Norderelbbrücken finden weiterhin umfangreiche Arbeiten statt. An diesem Wochenende muss in Fahrtrichtung Süden die Übergangskonstruktion der Norderelbbrücke getauscht werden.

Während der Sperrungen stehen Autofahrerinnen und Autofahrern folgende Umleitungen in Richtung Süden zur Verfügung:

- AS Hamburg-Billstedt (33) über die Bundesstraße 5, Bundesstraße 75 und BAB 255 zur BAB 1 (Umleitung 26) - Von der BAB 25 mit Fahrtziel Bremen über das AD Hamburg-Südost (1), weiter in Richtung Lübeck zur AS HH-Billstedt (33) und dort auch der Umleitung 26 folgen

Dazu wird Reisenden, die von der Ostsee in Richtung Süden fahren, empfohlen, bereits über die BAB 20, BAB 21, Bundesstraße 205 und BAB 7 in Richtung Süden zu gelangen.

Eine weitere Umfahrung ist über die BAB 24/ Autobahnkreuz (AK) Hamburg-Ost in Richtung Hamburg-Centrum, weiter über die Neuen Elbbrücken/ BAB 255 zur BAB 1 Richtung Bremen/Lüneburg/Hannover möglich.

Weitere Informationen sind der Homepage der Autobahn GmbH unter https://www.autobahn.de/betrieb-verkehr/baustellenmeldung/a1-a25-bereich-norderelbbruecke-a1-sperrung-der-rifa-sued-zw-as-hh-billstedt-33-und-ad-norderelbe-36-vom-235-20-uhr-bis-265-5-uhr zu entnehmen.

Die Polizei Hamburg erinnert in diesem Zusammenhang auch noch einmal an die Vollsperrung der Köhlbrandbrücke. Siehe dazu https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6039134.

