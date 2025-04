Polizei Bielefeld

POL-BI: Versuchter Diebstahl von zwei PKW

Bielefeld (ots)

LV / Bielefeld / Stieghorst - In der Zeit zwischen Montag, 07.04.2025 und Dienstag, 08.04.2025 kam es in einer Seitenstraße im Bereich der Einmündung Oldentruper Straße und Stieghorster Straße zu zwei versuchten Diebstählen von PKW.

Polizeibeamte wurden am Dienstagmorgen von einem Bielefelder informiert, dass dieser Schäden an seinem VW-Bulli festgestellt habe. Eine Nachschau durch die Polizeibeamten ergab, dass es dem unbekannten Täter gelungen war, gewaltsam in das Fahrzeug zu gelangen und einen Kabelbaum zu durchtrennen.

Während der Sachverhaltsaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass ein weiterer VW-Bulli, welcher in unmittelbarer Nähe abgestellt worden war, ebenfalls aufgebrochen wurde. Hier war ebenso der Kabelbaum beschädigt worden.

Der Bielefelder Mitteiler gab an, dass er am Abend des 07.04.2025 einen Mann beobachtet habe, der mit einem silbernen Auto, ähnlich einem Golf, die Straße befahren habe. Der Fahrer habe angehalten, sich den VW des Bielefelders angeschaut und sich im Anschluss wieder mit dem PKW von der Örtlichkeit entfernt.

Die Polizei bittet, dass sich Zeugen, die etwas beobachtet haben könnten, beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 melden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell