POL-EL: Schapen - Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Haselünne (ots) - Bislang unbekannte Personen verschafften sich in den Morgenstunden des 8. November zwischen 4.00 Uhr und 5.00 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Restaurant an der Kolpingstraße. Anschließend entwendeten sie mehrere Gegenstände und flüchteten mit ihrer Beute. Hinweise nimmt die Polizei Haselünne unter der Rufnummer 05961 958700 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ...

mehr