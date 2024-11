Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Fahrer eines weißen PKW gesucht

Nordhorn (ots)

Am Donnerstag gegen 14.15 Uhr fuhr ein bislang unbekannter PKW-Fahrer die Denekamper Straße in Richtung stadteinwärts. Gleichzeitig fuhr der 13-jährige Radfahrer den Richterskamp in Richtung Kanalweg und überquert die Denekamper Straße an der für ihn grün zeigenden Ampel. Dies übersah der PKW-Fahrer, wobei es nicht zum Zusammenstoß der Beiden kam. Der 13-Jährige kam dennoch aufgrund des Schreckens zu Fall und wurde leicht verletzt. Der Fahrer des weißen PKW fuhr unvermittelt weiter. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

