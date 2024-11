POL-EL: Emsbüren - Zeugen nach Einbruch in Gartenhütte gesucht

Lathen (ots) - In der Zeit vom 31.10.2024, 23 Uhr bis zum 01.11.2024, 3 Uhr kam es in der Hauptstraße zu einer Sachbeschädigung. Eine Gruppe Jugendlicher beschädigte auf unbekannte Art die Eingangstür eines Wohn- und Geschäftsgebäudes. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lathen unter der Rufnummer 05933 - 924570 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Marina Bruns ...

