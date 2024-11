Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Erfolgreiche grenzüberschreitende Zusammenarbeit führt zur Sicherstellung illegaler Profifeuerwerkskörper in Millionenwert

Hüven (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Osnabrück / Landkreis Emsland / Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der niederländischen Politie konnte durch die enge Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim ein erheblicher Verstoß gegen das niederländische Gesetz über den Umgang mit Feuerwerk aufgedeckt werden. Die länderübergreifende Kooperation führte zur Aufdeckung einer illegalen Lagerstätte für gefährliches Profifeuerwerk im Landkreis Emsland. Bei einer Fahrzeugkontrolle am Mittwochmittag in den Niederlanden wurden 30 Kartons mit professionellen Feuerwerkskörpern der Kategorie F4 sichergestellt. Die Ermittlungen in den Niederlanden ergaben Hinweise auf eine mögliche Lagerhalle in Hüven, Landkreis Emsland, die als illegales Depot für große Mengen Profifeuerwerk dienen sollte. Der zuständige Staatsanwalt beantragte daraufhin eine Durchsuchung, die durch das Amtsgericht angeordnet wurde und von Mitarbeitenden der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim umgesetzt wurde. In der Lagerhalle entdeckten die Einsatzkräfte tausende Feuerwerkskörper, verpackt in Kartons und offenbar für den unrechtmäßigen Verkauf vorgesehen. Der Verkaufswert der sichergestellten Feuerwerkskörper wird auf einen Millionenbetrag geschätzt. Die sichergestellten Produkte umfassen Profifeuerwerke unterschiedlicher Kategorien (u.a. F3 und F4), die auch in Deutschland nur mit einer entsprechenden Erlaubnis abgebrannt werden dürfen. Die genaue Menge ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Einsatzkräfte sind aktuell damit beschäftigt, die Kartons zu sichten und alle Gegenstände beweissichernd zu dokumentieren. Diese Maßnahmen erfolgen in enger Zusammenarbeit mit dem Landkreis Emsland, dem Gewerbeaufsichtsamt Osnabrück und der Samtgemeinde Sögel. Nach Abschluss der Dokumentation ist die Vernichtung des illegal gelagerten Feuerwerks geplant. Der unsachgemäße Umgang und die unsachgemäße Lagerung solcher großen Mengen Profifeuerwerk stellen eine erhebliche Gefährdung für die öffentliche Sicherheit dar. Feuerwerkskörper der hier vorgefundenen Kategorien sind für den professionellen Gebrauch vorgesehen und weisen eine Explosionskraft auf, die schwerwiegende Schäden an Personen und Sachwerten verursachen kann, insbesondere, wenn sie in ungesicherten Lagerräumen und ohne die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen aufbewahrt werden. Durch die sofortige Reaktion der Einsatzkräfte konnte eine potenziell gefährliche Situation für Anwohner und Umgebung abgewendet werden. Der Landkreis Emsland sowie die weiteren Beteiligten unterstützten die Polizeiinspektion dabei mit allen Mitteln. Diese erfolgreiche Aktion unterstreicht die Bedeutung der intensiven Zusammenarbeit zwischen den niederländischen und deutschen Polizeibehörden. Durch die schnelle und koordinierte Reaktion konnte ein erheblicher Beitrag zur Sicherheit auf beiden Seiten der Grenze geleistet werden. Die Ermittlungen hinsichtlich der Verantwortlichen und der Herkunft der Feuerwerkskörper dauern auch auf deutscher Seite an.

