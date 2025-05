Polizei Hamburg

POL-HH: 250521-8. Festnahmen nach Kupferdiebstahl in Hamburg-Wilhelmsburg

Hamburg (ots)

Tatzeit: 20.05.2025, 01:25 Uhr

Tatort: Hamburg-Wilhelmsburg, Stenzelring

Zivilfahnderinnen und Zivilfahnder des Polizeikommissariats 44 nahmen Montagnacht drei Männer vorläufig fest, nachdem diese offenbar Kupferrohre von einem Gelände entwendet hatten. Einer von ihnen ist aufgrund einer vergangenen, gleichgelagerten Tat dem Untersuchungsgefängnis zugeführt worden.

Den bisherigen Ermittlungen des zuständigen Landeskriminalamts (LKA 132) zufolge betraten zwei Männer in der Nacht zu Dienstag unbefugt das Gelände eines Rohbaus im Stadtteil Wilhelmsburg. Hier legten sie Kupferrohre bereit, welche durch einen Dritten in ein Fahrzeug geladen und abtransportiert wurden. Kurz darauf nahmen die Polizistinnen und Polizisten die drei Täter (37,43,66) in unmittelbarer Tatortnähe vorläufig fest.

Die Einsatzkräfte erwirkten daraufhin Durchsuchungsbeschlüsse für zwei Wohnanschriften sowie Aufenthaltsorte der Personen im Stadtteil Wilhelmsburg, in denen sie Tatwerkzeug und weitere Beweismittel auffanden und sicherstellten.

Die drei Männer wurden zunächst erkennungsdienstlich behandelt. Im Anschluss wurden der 37-Jährige sowie der 43-Jährige entlassen.

Der 66-Jährige ist darüber hinaus verdächtig, Anfang Februar eine ähnlich gelagerte Tat im Stadtteil Groß Borstel begangen zu haben. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Ein Haftrichter erließ inzwischen einen Haftbefehl.

Die Ermittlungen des LKA 132 dauern an.

Wen.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell