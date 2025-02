Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250211-3: Autofahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Köln-Aachener-Straße mehrere Stunden gesperrt

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag (11. Februar) in Bergheim Quadrath-Ichendorf ist eine Autofahrerin (72) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Frau in eine Klinik. Polizisten sperrten die Unfallstelle bis etwa 12.30 Uhr ab.

Laut ersten Erkenntnissen sei die Seniorin gegen 10.15 Uhr mit ihrem Auto auf der Köln-Aachener-Straße aus Richtung Bergheim in Richtung Frenser Straße gefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß auf Höhe der Kammerstraße gegen einen Fahrradständer, einen Ampelmast, ein Verkehrszeichen und daraufhin gegen ein geparktes Auto. Durch die Wucht des Aufpralls wurden unter anderem zwei Glasscheiben und eine Hausfassade beschädigt.

Alarmierte Polizisten sperrten die Köln-Aachener-Straße zwischen der Domacker Straße und der Frenser Straße ab und nahmen den Verkehrsunfall auf. Sie fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Mitarbeiter eines Transportunternehmens schleppten die beschädigten Autos ab. Die weiteren Ermittlungen haben die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats übernommen. (sc)

