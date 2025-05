Polizei Hamburg

POL-HH: 250521-6. Bilanz einer länderübergreifenden Verkehrskontrolle

Zeit: 20.05.2025, 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr Ort: Hamburg-Marienthal, Rennbahnstraße 129, Verkehrsdirektion Ost (VD 3)

Am Dienstag führten Hamburger Polizistinnen und Polizisten gemeinsam mit Einsatzkräften aus Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sowie des Zolls Hamburg eine stationäre Verkehrskontrolle in Marienthal mit dem Themenschwerpunkt "Alkohol und Drogen" durch.

Bei dieser länderübergreifenden Verkehrskontrolle, welche die Verkehrsdirektion Ost (VD 3) leitete, überprüften rund 115 Beamtinnen und Beamte insgesamt 674 Fahrzeuge und 743 Personen.

In diesem Zusammenhang führten die Einsatzkräfte 110 Alkohol- und Drogenvortest durch und leiteten unter anderem folgende Ermittlungsverfahren ein:

Straftaten:

- 3 x Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln - 8 x Fahren ohne Fahrerlaubnis - 4 x Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz - 4 x Verdacht der Urkundenfälschung - 2 x Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz - 6 x sonstige Straftaten

Ordnungswidrigkeiten:

- 14 x Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln - 2 x verbotswidrige Handynutzung - 48 x sonstige Ordnungswidrigkeiten

Darüber hinaus stellten die Polizeikräfte insgesamt 25 Mängelmeldungen, zum Beispiel wegen technischer Mängel oder nicht mitgeführter Dokumente, aus. Weiterhin fertigten die Beamtinnen und Beamten etwa 165 Berichte, unter anderem sogenannte Kontrollmitteilungen aufgrund durchgeführter Drogenvortests.

Es kam zu folgenden Besonderheiten:

An der Kontrollstelle wurde ein 24-jähriger Albaner in einem Mietfahrzeug überprüft. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich bei dem Fahrzeugführer Hinweise auf den Konsum sowie das Mitführen von Betäubungsmitteln. Eine anschließende Durchsuchung der Person sowie des Fahrzeugs führte zum Auffinden von mehreren Gramm Marihuana und Kokain, welches die Einsatzkräfte sicherstellten. Darüber hinaus stellten die Polizistinnen und Polizisten auch ein Handy, Bargeld sowie den Führerschein und die Fahrzeugschlüssel sicher und leiteten Verfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln gegen den Mann ein. Sie ordneten zudem die Entnahme einer Blutprobe an und führten den 24-Jährigen nach erkennungsdienstlicher Behandlung dem Untersuchungsgefängnis zu. Hier muss er sich im Laufe des Tages vor einem Haftrichter verantworten.

Des Weiteren kontrollierten die Beamtinnen und Beamten den Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs. In diesem Zusammenhang ergaben sich Hinweise auf den Konsum berauschender Mittel. Bei einem anschließend durchgeführten Drogen-Vortest erhärtete sich dieser Verdacht. Darüber hinaus führte der 45-jährige Deutsche Betäubungsmittel, unter anderem Marihuana, Kokain und Amphetamine, mit sich. Die Polizeikräfte untersagten dem Mann die Weiterfahrt und leiteten auch hier ein Verfahren wegen des Handelns mit Betäubungsmitteln gegen ihn ein. Zudem wurde die Zuführung des Mannes in das Untersuchungsgefängnis angeordnet. Er muss sich nun vor einem Haftrichter verantworten.

Bei der Überprüfung eines Fahrzeugführers stellten die Polizeikräfte fest, dass dieser seinen LKW führte, obwohl das Fahrzeug erhebliche technische Mängel aufwies. Weiterhin ergaben sich Hinweise auf Verstöße gegen die Sozialvorschriften beim Fahrer, der zudem nicht über eine entsprechende Berufsfahrerqualifikation verfügte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und die Beamtinnen und Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Die Polizei Hamburg wird auch weiterhin Verkehrskontrollen durchführen, um die Sicherheit auf Hamburgs Straßen zu erhöhen und die Verkehrsteilnehmenden zu sensibilisieren.

