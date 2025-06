Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ES) Weilheim Teck/A8 - 19-Jähriger tödlich verunglückt

Am Dienstag kam nach einem Unfall auf der A8 bei Weilheim für einen jungen Beifahrer jede Hilfe zu spät.

Ulm (ots)

Um 6.39 Uhr war ein 19-Jähriger auf der A8 in Richtung Stuttgart unterwegs. Nach dem Aichelberg, bei km 171, verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Fiat Punto. Er geriet ins Schleudern und prallte ungebremst in die Leitplanken. Für seinen 19-Jährigen Beifahrer kam jede Hilfe zu spät und er verstarb noch an der Unfallstelle infolge seiner schweren Verletzungen. Der Fahrer kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Für die Unfallaufnahme musste die A8 in Richtung Stuttgart für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden. Die Autobahnmeisterei war im Einsatz und leitete den Verkehr an der Anschlussstelle Aichelberg aus. Kilometerlanger Stau war die Folge. Ab 8.10 Uhr war der linke und mittlere Fahrstreifen zeitweise wieder befahrbar. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat den Unfall aufgenommen. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt. Der Schaden wird auf insgesamt 20.000 Euro geschätzt. Die Unfallaufnahme dauert derzeit noch an (Stand: 10 Uhr). Ein Abschlepper zur Bergung des total beschädigten Fiat wurde beauftragt.

