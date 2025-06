Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen/Eislingen - Bei Verkehrskontrollen zog die Polizei in der Nacht von Sonntag auf Montag drei betrunkene Fahrzeugführer aus dem Verkehr.

Gegen 23 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeireviere Göppingen und Uhingen den Fahrzeugverkehr in der Badstraße in Göppingen-Bezgenriet.

Zuerst wurde ein 40-jähriger Fahrzeugführer auf seine Fahrtüchtigkeit überprüft. Dabei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Zudem konnte er keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen.

Kurz nach dieser Kontrolle wurde eine 42-jährige Pkw-Lenkerin angehalten. Auch bei ihr wurden Anzeichen auf vorigen Alkoholkonsum festgestellt. Die durchgeführten Atemalkoholtests beider ergaben Werte deutlich über einem Promille, sodass beide ihre Fahrzeuge stehen lassen mussten. Ihnen wurde getrennt voneinander Blut durch einen Arzt abgenommen.

Beide sehen nun einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, der 40-Jährige zusätzlich einer aufgrund Fahrens ohne Fahrerlaubnis, entgegen.

Am Montagmorgen kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Eislingen gegen drei Uhr einen 32-Jährigen. Dieser war mit seinem Pkw in der Ulmer Straße in Eislingen unterwegs.

Nachdem der 32-Jährige ebenfalls nach Alkohol roch, ergab der anschließend durchgeführte Atemalkoholtest einen Wert über der gesetzlichen Grenze. Auch er musste seinen Pkw stehen lassen und mit zum Polizeirevier. Dort wurde ein sogenannter Evidential-Alkoholtest durchgeführt, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen. Dieser ergab ebenfalls einen Wert über der 0,5 Promille-Grenze. Gegen den 32-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihm, sowie den beiden zuvor genannten Pkw-Lenkern wurde die Weiterfahrt untersagt.

