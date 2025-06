POL-UL: (HDH) Steinheim am Albuch - Radfahrerin stürzte mit ihrem Pedelec

Ulm (ots) - Bereits am Freitagmittag, gegen 16.30 Uhr, wurde der Polizei ein junger Mann mit arabischem Aussehen gemeldet. Der Mitteilung nach trug dieser eine Pistole in seinem Hosenbund. Zuletzt wurde der im Bereich des Bahnhofs gesehen. Die sofortige Fahndung mit mehreren Polizeistreifen blieb erfolglos. Am Samstagmittag, um 17.25 Uhr, wurde erneut ein junger Mann mit einer Pistole mitgeteilt. Der Zeuge äußerte, dass ...

mehr