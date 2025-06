Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Schlat - Nach Streit unter Drogeneinfluss geflüchtet

Ulm (ots)

Am Sonntag, kurz nach 01.00 Uhr, ging bei der Polizei die Mitteilung ein, dass ein 26-Jähriger nach einem Streit mit seinem Kleinkraftrad weggefahren sei. Weiter hieß es, dass er nicht fahrtüchtig und völlig aggro sei. Angehörige und mehrere Polizeistreifen fahndeten nach ihm und konnten ihn zwischenzeitlich sehen. Ihm gelang aber immer wieder mit seiner Cross-Maschine die Flucht. Kurz nach 02.00 Uhr konnte er bei seiner Ankunft an der Wohnanschrift festgenommen werden. Er stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel. Er ist nicht im Besitz eines Führerscheins und am Motorrad waren gestohlene Kennzeichen angebracht. Das Motorrad ist auch nicht versichert. Er musste auf Weisung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe abgeben. Um weitere Straftaten zu verhindern musste er den Rest der Nacht in der Gewahrsamszelle bei der Polizei verbringen.

