Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Munderkingen - Junger Mann mit Pistole gemeldet

Ulm (ots)

Bereits am Freitagmittag, gegen 16.30 Uhr, wurde der Polizei ein junger Mann mit arabischem Aussehen gemeldet. Der Mitteilung nach trug dieser eine Pistole in seinem Hosenbund. Zuletzt wurde der im Bereich des Bahnhofs gesehen. Die sofortige Fahndung mit mehreren Polizeistreifen blieb erfolglos. Am Samstagmittag, um 17.25 Uhr, wurde erneut ein junger Mann mit einer Pistole mitgeteilt. Der Zeuge äußerte, dass der Mann in den Zug eingestiegen sei. Hier konnten die Polizeistreifen fünf junge Männer kontrolliert werden. Ein 18-Jähriger aus dem Irak trug die beschriebene Pistole. Es handelte sich um eine Spielzeugpistole. Die Pistole wurde sichergestellt.

+++++++++++++++++++++++++++ 849562

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell