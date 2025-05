Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Einbruch auf Baustelle - Zeugen gesucht

Birkenfeld (ots)

Zwischen Mittwoch und Montag, in der Zeit von 16:00 Uhr bis 07:30 Uhr, sind Unbekannte auf das Baustellengelände in der Hauptstraße in Birkenfeld eingedrungen. Bislang unbekannte Täter überwanden zunächst einen Bauzaun und gelangten so auf das Baustellengelände. Vor Ort brachen sie mehrere Türen auf und betraten verschiedene Räumlichkeiten. Das Diebesgut ist bislang noch unbekannt.

Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der fraglichen Zeit im Bereich der Baustelle gesehen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neuenbürg unter der Telefonnummer 07082 7912-0 in Verbindung zu setzen.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell