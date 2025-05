POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Handgreiflichkeiten auf Frühlingsfest - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Maulbronn (ots) - Um den ersten Mai sind Unbekannte in einen Kindergarten eingedrungen und haben etwas Bargeld sowie Lebensmittel an sich genommen. Nach bisherigem Kenntnisstand gelangte die Täterschaft zwischen Mittwoch, 30.04.2025, 17:00 Uhr und Freitag, 02.05.2025, 11:00 Uhr, über ein Fenster in den in der Keplerstraße gelegenen Kindergarten. Im Inneren wurden ...

mehr