Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Eigentümer eines aufgefundenen PKW-Seitenspiegels gesucht

Rinteln (ots)

Durch Beamte der Polizei konnte am 24.02.2025 auf der Linksabbiegerspur der B 83 (Fahrtrichtung Steinbergen), in Höhe der Kreuzung B 83 / B 238, in Rinteln ein schwarzer rechter Seitenspiegel eines PKW aufgefunden werden.

Der schwarze Seitenspiegel wurde mitsamt seiner Halterung aufgefunden und scheint demnach von einem PKW abgefallen zu sein. Er konnte bereits dem Hersteller Hyundai zugeordnet werden und stammt vermutlich von einem größeren PKW, bspw. einem SUV.

Leider meldete sich bei der Polizei bisher kein Eigentümer des Spiegels, weshalb nun auf diesem Weg nach ihm gesucht wird. Der Eigentümer des Seitenspiegels kann sich unter der Rufnummer 05751/96460 bei der Polizei Rinteln melden.

