POL-NI: Apelern - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Wiedensahl (ots) - (Reh) Am Montag, den 03.03.2025 gegen 18:10 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand einer Gartenhütte in der Schützenstraße in Wiedensahl alarmiert. Den polizeilichen Erkenntnissen zufolge entzündete ein 71-jähriger Mann aus der Samtgemeinde Niedernwöhren einen Ofen, der sich in der Nähe der später brandbetroffenen Gartenhütte befand. Aufgrund der hohen Hitzeentwicklung geriet das Dach ...

