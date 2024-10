POL-PDLU: Speyer- Fahrt unter Einfluss von THC

Speyer (ots) - Am Dienstag, gegen 11:00 Uhr, fiel in der Maximilianstraße ein 38-jähriger Mann auf, welcher vor einem Supermarkt randalierte. Dem alkoholisierten Mann wurde durch die Polizeibeamten ein Platzverweis erteilt, welchem er zunächst nachkam. Eine Stunde später pöbelte der 38-Jährige erneut in der Maximilianstraße Passanten an. Er wurde anschließend in polizeilichen Gewahrsam genommen. Rückfragen bitte ...

