POL-Pforzheim: (CW) Enzklösterle - Alleinbeteiligt verunfallt - Fahrer schwer verletzt

Am Sonntagnachmittag hat ein 29-Jähriger mit seinem Seat auf der Landesstraße 351 einen Verkehrsunfall verursacht und ist im Anschluss mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden.

Nach derzeitigem Sachstand befuhr der Seat- Fahrer, kurz vor 18:00 Uhr, die Landesstraße 351 von Enzklösterle kommend in Richtung Bad Wildbad. In einer Linkskurve kam der 29-Jährige von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Wiese und wieder zurück auf die Fahrbahn, wo er erneut abkam und letztlich auf Höhe einer Parkbucht mit einem Baum kollidierte. Am Seat entstand Totalschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Er musste abgeschleppt werden.

Polizeibeamte bemerkten eine mögliche Beeinflussung durch vorherigen Alkohol- und Drogenkonsum, so dass dem Mann eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde vorläufig einbehalten. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

