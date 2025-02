Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Rauchwarnmelder retten Menschenleben

Mönchengladbach-Rheindahlen, 18.02.2025, 12:44 Uhr, Gerkerather Mühle (ots)

Die Feuerwehr Mönchengladbach wurde gegen Mittag zu einem Mehrfamilienhaus an der Gerkerather Mühle alarmiert, da Anwohner dort mehrere ausgelöste Rauchwarnmelder wahrgenommen hatten. Die Einsatzkräfte entdeckten eine Person auf einem Balkon im Erdgeschoss des Hauses und eine leichte Rauchentwicklung in der Wohnung. Umgehend wurde ein Trupp zu Löschmaßnahmen eingesetzt und parallel wurden Lüftungsmaßnahmen mittels Hochleistungslüfter durchgeführt. Die Person wurde zunächst durch das anwesende Rettungsdienstpersonal medizinisch betreut und anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus zur weiteren Abklärung transportiert. In der Wohnung war es zu einem Kleinbrand gekommen, welcher schnell abgelöscht werden konnte.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Michael Himmels

