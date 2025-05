Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Jugendlicher warnt Bewohner bei Wohnungsbrand

Pforzheim (ots)

Am Montagabend, gegen 21:20 Uhr, ist es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Hohenstaufenstraße zu einem Brand gekommen. Ein jugendlicher Bewohner bemerkte das Feuer frühzeitig und informierte umgehend alle Anwohner des Hauses sowie seine Familie. Dadurch konnten alle Personen das Gebäude rechtzeitig und noch vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Die Berufsfeuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle und konnte das Feuer löschen. Die betroffene Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der Brand durch eine unbeaufsichtigte Kerze verursacht. Der Verursacher sowie eine weitere Person wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

